Asielboot volgende week nog niet open: nieuwe timing “onduidelijk”

Gent - Het asielponton Reno aan de Rigakaai zal volgende week nog niet opengaan. Door technische problemen kan het drijvend opvangcentrum voor vluchtelingen nog niet worden gekeurd.

Fedasil wilde het asielponton Reno liefst maandag open. Maar dat blijkt onhaalbaar. Eerst waren er problemen met de wateraansluiting. Nu duiken andere technische mankementen op, waardoor de keuringen niet op tijd kunnen worden afgeleverd. “Er is meer werk aan het ponton dan voorzien”, zegt woordvoerder Mieke Candaele. “Er zijn onder meer problemen met de elektriciteit.”

Wanneer het euvel zal zijn opgelost, is onduidelijk. Maar de vertraging kan wekenlang aanslepen. “De veiligheid moet voor honderd procent gegarandeerd zijn”, zegt bevoegd schepen Rudy Coddens (SP.A).

Het is een serieuze domper voor Fedasil. Door de hoge instroom van asielzoekers en een achterstand in de verwerking van dossiers is het bij het agentschap alle hens aan denk. “We moeten op zoek naar alternatieven”, zegt Candaele.