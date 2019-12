Jess Thorup hamert op belang van uitduel in Oostende: “December wordt een cruciale maand”

Amper een dag na de Europese zege tegen Oleksandria heerste er bij AA Gent vandaag nog steeds een feestelijke stemming. Ongeslagen groepswinnaar worden in een groep met Saint-Etienne en Wolfsburg is dan ook niet niks. “Ik denk dat we toch iets groots bereikt hebben”, aldus een tevreden Jess Thorup. “Het werd dan ook een fijne avond voor ons. Al waren het wel twee totaal verschillende speelhelften.”

Zo wijst Thorup ook meteen op wat er fout liep na de pauze: “”In de tweede helft verloren we de controle over de partij en wanneer zij de 2-1 scoorden, roken ze bloed. Je kunt het zowel positief als negatief bekijken maar voor mij was het toch uiteindelijk toch vooral een mooie avond en we moeten wel leren uit die zaken die we hebben opgemerkt na rust. We moeten wat slimmer worden, ook voor de topduels in België én de volgende Europese ontmoeting.”

Realiteit van de dag: geen gezellig koffiekransje dus maar een uitlooptraining waarbij regen en wind net als donderdagavond voor zware omstandigheden zorgden. Zondag staat dan ook een lastige uitwedstrijd op het programma: “Toen ik enkele weken terug ons programma bestudeerde, heb ik die partij in Oostende meteen aangestipt. Dit kan een heel moeilijke match worden voor ons. Ik heb dan ook al de jongens op het hart gedrukt dat ze nu nog niet moeten denken aan de duels die na zondag volgen. Oostende is een prima ploeg. Ze verloren dan wel in Eupen maar we zullen een hoog niveau moeten halen als we er willen winnen.”

Weersomstandigheden

“Ik ken de omstandigheden in Oostende ondertussen voldoende en ik weet dat het mentaal ook belangrijk is dat iedereen scherp staat. We kunnen enkel focussen op onze eigen speelstijl. We moeten hen onder druk zetten en niet teveel denken aan die gure windstoten. Daar moeten we niet teveel stil bij staan, ook al kunnen de weersomstandigheden zeker een belangrijke invloed hebben. Maar we moeten vooral klaar zijn voor een stevige strijd.”

Er resten AA Gent nog drie wedstrijden in 2019. Na de partij op bezoek bij KV Oostende volgt er nog voor eigen publiek de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge en daarna ronden de Buffalo’s hun voetbaljaar af op bezoek bij Standard: “December is our moving month, een cruciale maand. We zijn goed gestart maar nu moeten we ook de drie punten halen in Oostende. Als ons dat lukt, zullen mensen beseffen dat men met ons rekening moet houden. Maar als we verliezen, kunnen onze achtervolgers ook weer dichterbij komen. Daarom denken we nog niet teveel aan de twee andere wedstrijden.”