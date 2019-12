Bij Proximus mag je twee dagen per week thuiswerken

Waarom wordt er niet nog meer op telewerk ingezet? Stel jij je die vraag ook als je weer eens in een van de hardnekkige files staat? Bij Proximus – met hoofdzetel in Brussel - geven ze alvast het voorbeeld. Dat moet misschien ook als telecombedrijf. Steeds meer mensen maken er gebruik van telewerk. HR Specialist Sandrine Stilment en HR Manager Ilse Diependaele zetten de pro’s en con’s op een rij.

"Telewerk houdt in dat je van thuis uit of vanuit een van onze satellietkantoren werkt”, vertelt Sandrine Stilment. “De algemene regel bij Proximus is dat je per week maximum 40% van je arbeidstijd mag telewerken. Voor iemand die fulltime werkt, komt dit overeen met 2 dagen per week. In de praktijk zien we dat er gemiddeld 1,16 dag per week aan teleworking gedaan wordt.” Wat is het grootste verschil tussen ‘telewerken’ en ‘op kantoor werken’?

Ilse Diependaele: “Thuis kan je je gemakkelijker op bepaalde taken focussen. Er is minder drukte en stress. Daar komt nog bij dat je minder tijd spendeert aan het pendelen. Die kostbare tijd kan je besteden aan al de to do’s die op je takenlijstje staan. De combinatie van al die factoren maakt dat je efficiënter werkt.”

De belangrijkste pluspunten van telewerk?

Sandrine: “Een bedrijf dat inzet op telewerk, draagt op een tastbare manier bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en de files. Dat is goed voor het klimaat en biedt een oplossing voor onze steeds groter wordende mobiliteitsproblematiek.”

Ilse: “Een andere reden waarom Proximus zo inzet op telewerk, is het welzijn van z’n medewerkers. Thuiswerk bevordert je levenskwaliteit. Het is goed voor je work-life balance.”

Sandrine: “En niet te vergeten: telewerk geeft een bedrijf ook de mogelijkheid om het gebruik van de kantoorruimtes te optimaliseren. Er zijn dus heel wat pluspunten.”

