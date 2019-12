De zin (en onzin) van het paradepaardje van de FIFA: Liverpool moet kern in twee splitsen

Grote kans dat u niet wakker ligt van Al-Hilal-Espérance, één van de kwartfinales op de FIFA Club World Cup op zaterdag. Het is evenmin een schande dat u niet zomaar spelers uit de elftallen van Monterrey en Al Sadd kan opnoemen. Toch zijn het mogelijke tegenstanders van grootmacht Liverpool volgende week in Doha. The Reds moeten donderdag een dag na hun League Cup-wedstrijd aantreden. Maar wie ligt er wakker van dit WK voor clubs?