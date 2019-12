“Werknemers in Limburg staren zich niet blind op netto salaris”

Werknemers in onze provincie verdienen gemiddeld 11 procent minder dan hun collega’s in Brussel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Salarisgids die het gespecialiseerde rekruteringsbureau Robert Half zopas heeft uitgegeven. “Toch verkleint de kloof zienderogen”, zegt Associate Director Helge Moureau. “Bovendien waait er een sterke professionalisering door het HR-beleid van Limburgse bedrijven, waardoor andere voordelen kunnen uitgespeeld worden om het talent in eigen regio te houden.”

Het salaris blijft de voornaamste reden om voor een bepaalde werkgever en functie te kiezen. Daarna volgt de appreciatie die de werknemer krijgt voor zijn inzet. Een fijne bedrijfscultuur vervolledigt de top 3. De Salarisgids van Robert Half maakt duidelijk dat in Brussel nog altijd de hoogste lonen worden betaald (108%), gevolgd door de Brusselse Noordrand (106%) en de regio Antwerpen (105%).

Limburg bengelt onderaan het peloton. Voor vergelijkbare functies bedraagt het salaris gemiddeld 97%, wat het laagste is in Vlaanderen en evenveel als de referentiepunten in Wallonië. Daarmee is het ook meteen duidelijk waarom heel wat knappe koppen uit Limburg dagelijks hun brood gaan verdienen in de grote Belgische agglomeraties.

Buikgevoel

“Toch kruipen de lonen dichter naar elkaar”, weet Helge Moureau. “De kloof tussen bijvoorbeeld Limburg en Brussel is nog redelijk groot voor beginnende professionals, maar vlakt uit naargelang de anciënniteit. Ervaren managers kunnen vandaag ook in Limburg aardig hun boterham verdienen. Eén van de oorzaken daarvan, is het toenemende besef bij Limburgse bedrijfsleiders dat ze zich moeten omringen met de beste medewerkers en raadgevers. Waar ze vroeger vooral op hun buikgevoel beslissingen namen, en vonden dat ze in alle domeinen van de bedrijfsvoering een expert moesten zijn, schakelen ze nu makkelijker externe specialisten in.

Ze realiseren zich dat ze geen supermensen zijn die alles alleen kunnen. De nieuwe generatie wil verder professionaliseren en staat meer open om een ervaren CEO, CFO, HR-officer of logistiek verantwoordelijke in te lijven. En ze zijn dus ook bereid om daar een gepast budget voor vrij te maken. De HR-strategie, waarbij elk departement door de beste vakspecialisten worden aangestuurd, werpt direct zijn vruchten af. En het biedt voor de bedrijfsleider zelf de mogelijkheid om zich te focussen op de dingen die hij zelf het liefst doet en het best kan.”

