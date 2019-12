Mildere straf in beroep: Paul-José Mpoku (Standard) alleen geschorst tegen Anderlecht

Paul-José Mpoku is na zijn rode kaart tegen Moeskroen voor één speeldag geschorst (plus één met uitstel). De speler van Standard mist zondag het thuisduel tegen Anderlecht.

Mpoku krege die straf in beroep. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had hem dinsdag een schorsing van vier speeldagen opgelegd, waarvan twee met uitstel. In beroep krijgt hij dus een mildere straf. De Congolese international mist de topper tegen Anderlecht en dus ook de confrontatie met zijn jongere broertje Sambi Lokonga. Maar is er in de bekermatch tegen Antwerp is hij er wel bij.

Mpoku pakte zondag tegen Moeskroen rood door met de studs vooruit door te gaan op het been van Van Durmen. Ook Mehdi Carcela werd op Le Canonnier van het veld gestuurd. Zijn schorsingsvoorstel van drie speeldagen werd door Standard wel geaccepteerd.