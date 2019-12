Telefonie in de cloud vraagt steeds meer IT profielen

Het bellen in de cloud (VoIP) dringt meer en meer het bedrijfsleven binnen. De volgende jaren wordt nog een sterke groei verwacht. Door die transformatie komt de focus meer op IT te liggen en zijn andere profielen vereist.

Bij telefonie in de cloud is er geen sprake meer van de klassieke telefooncentrale, maar worden telefoongesprekken via een stukje software over het internet afgewikkeld. “Er is geen lokale infrastructuur meer nodig die onderhoud vereist, vol geraakt of ter plekke staat te verouderen. Doordat dit niet meer lokaal staat, kan je ook overal werken alsof je op kantoor bent. Inkomende oproepen volgen de slimme routering en uitgaand bel je met de app waar je ook bent”, vertelt Mike Mol van B2B telecom operator Cloud Communications in Antwerpen.

Samen met vennoten Pieter en Frederik Roelants sprong hij in 2013 op de trein van cloudtelefonie. In 2017 haalden ze bij een eerste kapitaalronde een miljoen euro op voor een serieuze groeiacceleratie. Hun start-up is intussen uitgegroeid tot een bedrijf met 25 medewerkers en er ligt nog een aardige groei in het vooruitzicht.

Grote groei

“De markt voor cloudcommunicatie in België is momenteel goed voor zowat 200.000 gebruikers of ongeveer vijf procent. Volgens een studie van de Cavell Group wordt de komende jaren een groei verwacht tot 850.000 gebruikers in 2023. Hiervoor gaan we dus nog een deel meer mensen nodig hebben”, zegt Mike Mol.

“De transformatie weegt veel harder door naar IT dan naar telecom en dat uit zich ook in het team van Cloud Communications”, gaat hij verder. “Het is een nieuw onderdeel in de kennismarkt en blijft een niche. Er is een verdeling in drie takken: sales, operations voor onder meer de organisatie van de servicedesk, support en configuratie van de systemen en als laatste de tech-afdeling met een team van developers. Gezien het nicheverhaal zorgen we ook zelf intern voor opleiding. Daarin steken we heel wat tijd en moeite.”

