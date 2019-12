Overenthousiaste Charlize Theron toont net iets te veel wanneer ze nominatie viert: “Ik draag geen ondergoed”

Woensdag werden de nominaties voor de Screen Actors Guild (SAG) Awards bekendgemaakt. ‘Once Upon a Time in Hollywood’ van Tarantino, ‘The Irishman’ met Robert De Niro en ‘Bombshell’ maken volgende maand het meeste kans om het felbegeerde beeldje in de wacht te slepen. Charlize Theron keek samen met enkele vrienden vanuit haar slaapkamer naar de bekendmaking en wipte op en neer in bed toen ze hoorde dat zij en de hele cast van ‘Bombshell’ genomineerd zijn. Ze vergat echter één detail toen haar kamerjas bijna helemaal openviel: “Ik draag geen ondergoed!”

Charlize Theron (44) speelt in Bombshell, een dramafilm van Jay Roach, naast kleppers zoals Margot Robbie en Nicole Kidman. De film komt pas in 2020 in de zalen, maar sleepte nu al vier SAG-nominaties in de wacht.

De Zuid-Afrikaanse blondine deelde bovenstaande beelden - die strategisch werden gecensureerd met een testbeeld door de actrice - op Twitter. “Toch een van de meest teleurstellende montages ooit”, reageerde iemand tussen alle felicitaties.

bekijk ook

Journaliste trekt galajurk te haastig aan: collega’s wijzen haar op gênant foutje tijdens nieuwsuitzending

Tarantino geeft topactrice amper tekst in nieuwe film, maar kan kritiek daarop duidelijk niet verdragen