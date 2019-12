Fernande (87) overleefde een van de dodelijkste bombardementen in ons land omdat ze in de hoek stond: “Maar die dag stierven haar emoties”

Mortsel -

Woensdag is Fernande Vloeberghs begraven in de kerk van de Heilige Familie in Edegem. Ze werd 87 en was als kunsthandelaar gekend in de hoogste kringen van het land. Maar heel haar lange leven leed ze onder die vermaledijde aprildag in 1943, toen ze op school door een stom toeval het Amerikaanse bombardement overleefde dat haar zus en meer dan honderd andere kinderen doodde.