Geen akkoord over meer loon voor poetshulpen, acties duren voort

Overleg over meer loon voor de poetshulpen uit de dienstenchequesector is vrijdag afgesprongen. Dat meldt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten. Er zal een sociaal bemiddelaar worden aangesteld. De vakbonden zijn alvast van plan om hun acties voort te zetten.

De zowat 145.000 poetshulpen en werknemers van strijkateliers die betaald worden met dienstencheques vragen - conform het interprofessioneel loonoverleg van begin dit jaar - 1,1 procent meer loon. De werkgevers zien daarvoor geen ruimte. Ze willen niet verder gaan dan een eenmalige nettopremie van 130 euro. De voorbije weken werd uit protest al herhaaldelijk actiegevoerd door de vakbonden, onder meer bij enkele grote dienstenchequebedrijven. Nieuw overleg tussen bonden en werkgevers leverde vrijdag opnieuw niets op.

"Een nieuw voorstel van de werkgevers kwam er vrijdag niet", bevestigt Issam Benali van de socialistische vakbond. "Doodjammer. We hadden de poetshulpen graag voor kerst meer loon beloofd", aldus Stalpaert. Een sociaal bemiddelaar zal nu worden aangeduid. De vakbonden zetten alvast de acties van de voorbije weken voort, verzekert Stalpaert. Onder welke vorm en wanneer dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. De socialistische vakbond bevestigt. "In januari zullen opnieuw acties volgen", aldus ABVV-secretaris Benali.