"Behandeling sultan van Oman in UZ Leuven stopgezet"

Leuven - De behandeling van de ziekte van de sultan van Oman in het UZ Leuven is na vijf dagen stopgezet in onderling overleg. Dat meldt het universitaire ziekenhuis vrijdag.

Qaboes bin Said Al Said (79) heeft donderdagavond het ziekenhuis verlaten en is inmiddels weer in zijn thuisland. De sultan van Oman was sinds zondag in behandeling voor darmkanker. "In overleg met de patiënt werd de behandeling binnen UZ Leuven beëindigd. De Omaanse delegatie heeft haar bijzondere appreciatie uitgedrukt voor de dienstverlening", meldt het UZ Leuven.

Het ziekenhuis nam alle maatregelen die gebruikelijk zijn voor de hospitalisatie van een staatshoofd. Voor patiënten liep de normale zorg gewoon door. De behandeling van de sultan had geen invloed op de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Er werden geen ziekenhuisafdelingen gesloten.