China en VS kondigen voorlopig handelsakkoord aan: “We zijn groot akkoord overeengekomen”

De VS en China hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt. Dat hebben zowel Peking als de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag bevestigd. “We zijn een erg groot eerstefase-akkoord overeengekomen”, aldus de Amerikaanse president op Twitter.

De Chinese viceminister van Handel, Wang Shouwen, kondigde vrijdag een eerstefase-akkoord aan met de VS. Het voorlopig akkoord houdt in dat de VS stap voor stap de heffingen op Chinese producten zouden opheffen. Als deel van het akkoord zou China de invoer vanuit de VS opdrijven.

In een tweet bevestigde de Amerikaanse president het eerstefase-akkoord. China gaat akkoord om op grote schaal Amerikaanse landbouw-, energie- en andere producten aan te kopen, aldus Trump. De Amerikaanse heffingen die op 15 december zouden ingaan, zullen als gevolg van de deal niet worden toegepast, aldus nog de Amerikaanse president, die het over een “geweldig” akkoord had.