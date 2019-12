Genk geeft duidelijk signaal door 17-jarige doelman Maarten Vandevoordt nieuw contract te geven “ondanks buitenlandse interesse”

Racing Genk heeft het contract van doelman Maarten Vandevoordt verlengd tot medio 2023. De zeventienjarige goalie had nog een overeenkomst tot midden 2021, maar verbindt zijn verdere toekomst nu ook aan de landskampioen. De timing van deze nieuwe overeenkomst komt enkele dagen na zijn Champions League-debuut, dat echter niet het verhoopte resultaat opleverde.

Vandevoordt is een geboren Truienaar, en kwam als negenjarige van Brustem VV naar de Genkse jeugdacademie. Zijn grote talent bleek al snel en in januari 2018 mocht de doelman - dan nog geen zestien jaar - al mee op winterstage met de A-kern.

Dit seizoen volgde zijn debuut in het eerste elftal. Eind september, tijdens de bekerwedstrijd in Ronse, stond hij voor het eerst tussen de palen. Vanaf begin december koos nieuwe coach Hannes Wolf resoluut voor Vandevoordt in het Genkse doel. Hij speelde achtereenvolgens de bekerpartij op Antwerp, de competitiewedstrijd bij Cercle Brugge en afgelopen dinsdag het Champions League-duel bij Napoli.

Jongste doelman ooit in de Champions League, maar...

Vandevoordt werd in het Stadio San Paolo de jongst spelende doelman ooit in de Champions League. Zijn debuut op het kampioenenbal ging wel enigszins de mist in door een fout bij het uitvoetballen, die de Napolitanen al na drie minuten de openingstreffer bezorgde. Genk verloor uiteindelijk met 4-0.

De Limburgers besluiten hun persbericht door te stellen dat ze “blij zijn dat Maarten ondanks buitenlandse interesse voluit kiest voor het project in Genk”.

LEES OOK. Hoe moet het nu verder met Genk-doelman Maarten Vandevoordt (17) na debacle in Napels? “Hem zonder pardon aan de kant schuiven is fout signaal”