Beschuldigingen van machtsmisbruik tegen Donald Trump goedgekeurd door Huis van Afgevaardigden

De Juridische Commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag beide impeachmentartikels tegen president Donald Trump goedgekeurd. Nu zal het volledige Huis zich over de artikels moeten uitspreken.

De artikels beschuldigen Trump van machtsmisbruik en het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres. Beide artikels werden volgens nieuwszender CNN goedgekeurd met 23 stemmen voor en 17 tegen, of met andere woorden: de Democraten stemden allemaal voor, de Republikeinen allemaal tegen. Eén Democraat kon vanwege ziekte niet meestemmen.

De stemming kwam er na 14 uur debatteren. De Republikeinen hadden onder meer verschillende amendementen ingediend op de artikels, maar die werden allemaal verworpen.

Kans op afzetting klein

Meerderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden Steny Hoyer bevestigde vrijdag in een mededeling dat het Huis volgende week over de artikels stemt. Naar verwachting vindt zaterdag een voorbereidende zitting plaats en de stemming zelf woensdag. “Als de zaken volgens de planning verlopen, kijken we dinsdag naar de begroting, woensdag naar de impeachment en donderdag naar de USMCA”, het handelsakkoord tussen de VS, Mexico en Canada, aldus Hoyer aan The Hill. De Democraten hebben ook in het Huis zelf een meerderheid, dus het is zo goed als zeker dat ook daar beide artikels zullen passeren.

Na het Huis moet de Senaat een proces starten rond de impeachment. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het impeachmentproces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.

Voor president Trump zijn alleen de presidenten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 lijdend voorwerp van een impreachmentprocedure geweest. De Republikein Richard Nixon ontliep de procedure door ontslag te nemen vooraleer er over een impeachment of afzetting van hem kon gestemd worden. Johnson en Clinton verkregen vrijspraak in de Senaat.

