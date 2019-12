“Alleen trots en liefde kan Anderlecht redden. Een industrieel en een cijferfetisjist richten de club onder uw ogen ten gronde”

Je speelt bij Anderlecht. Je hebt met de hele familie gevierd dat je gaat spelen voor een club met traditie en stijl. Je hebt in een rare bui 60 paarse handdoeken gekocht. Je verliest de eerste officiële wedstrijd en een dag later moet je bij Lee Mooney op kantoor komen. Je zoekt op wie dat is. Voormalig Director of Data Science van Manchester City.