VIDEO. Honderden vriendjes, leerkrachten en familieleden herdenken Celio (11)

Aalst - In Aalst zijn 1.500 mensen opgestapt in een herdenking voor Celio, de 11-jarige jongen uit Aalst die woensdag overleed na een aanrijding door een vrachtwagen.

Woensdag omstreeks 8 uur ’s ochtends sloeg het noodlot toe aan de parking van zetmeel- en glucoseproducent Tereos Syral in Aalst: onderweg naar school belandde de 11-jarige Celio er onder de wielen van een vrachtwagen die de parking op wilde rijden. Hij overleefde de klap niet.

Vrijdagavond is de jongen herdacht in Aalst. De speelplaats van het Sint-Jozefcollege was te klein voor alle aanwezigen. De herdenkingsstoet, die meteen ook een wake werd voor een verkeersveilig Aalst, trekt naar de parking van Tereos. Dat is de plaats waar het fatale ongeval gebeurde. Vooraan lopen zijn vriendjes, leerkrachten en familieleden.

LEES OOK. Vrachtwagens bannen uit Aalst gaat niet zomaar, zegt burgemeester na dood van Celio (11): “Er is ook de harde economische realiteit”