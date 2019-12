Moeder van meisje (16) na steekpartij op school in Temse: "De lastercampagne is ondraaglijk"

Moeder van meisje na steekpartij op school in Temse: "De laster is ondraaglijk". Video: TV Oost

Temse - De familie van het meisje dat vorige week een klasgenoot neerstak op een middelbare school in Temse, wordt bedreigd. Dat zegt de moeder van de tiener in een interview met de regionale zender TV Oost. Ja, mijn dochter heeft gestoken en neen, dat kan niet door de beugel, zegt de vrouw. Maar zoals altijd zijn er twee kanten aan een verhaal, benadrukt ze.

De lastercampagne die nu op sociale media is losgebarsten tegen haar gezin, is ondraaglijk. Volgens de school is ook de jongen die een mes in zijn been kreeg ondertussen preventief geschorst.

