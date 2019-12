Voor het eerst sinds 1973 zal er geen kerstduik plaatsvinden in de Brugse Reien. Niet de temperatuur, wel de waterkwaliteit weerhoudt de Brugse IJsberen ervan een duik te nemen. “Jammer, maar de gezondheid gaat voor.”

