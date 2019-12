Vlaams Belang is grote winnaar in nieuwe peiling, liberalen verliezen fors

In het geval er vandaag federale Kamerverkiezingen zouden zijn, dan zou Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen zijn. Dat blijkt uit een peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir. De extreemrechtse partij komt uit op 27,3 procent. Grote verliezer in de peiling is Open VLD: de liberalen duiken onder de tien procent.