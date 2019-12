Kamal Kharmach: “De grootste opluchting van 2019? Het was geen moslim die de Notre-Dame in brand gestoken heeft”

Politici gedragen zich als kinderen en kinderen als volwassenen. Dat is de samenvatting van 2019 door Kamal Kharmach (28), de comedian die met zijn eerste eindejaarsconferentie Mag ik even? zijn grootste droom verwezenlijkt. 2019 in zes momenten. “Zolang er geen regering is: de politiekers aan de dop. Het zal rap geregeld zijn.”

Mei: verkiezingen

Politici als kinderen

“Politici die zich als kinderen gedragen. Dat is de rode draad van 2019. Het regeerakkoord is als een speelgoedje. En N-VA is het kindje dat het speelgoedje had, maar ze gooien het weg, want ze vinden het stom. Tot een ander kindje ermee speelt, dan willen ze het terug. Dat was van mij! Speelplaatsniveau. Dat is absurd, want door lopende zaken ontspoort de begroting. We hebben een tekort van 11 miljard. Als je dat als politicus weet, en je zegt nog: We gaan strategische spelletjes spelen, zegt dat voor mij alles over je intentie. Want voor hen is het een politiek spel, maar voor de bomma is het haar pensioen. En mensen weten dat niet. Na de show komen ze vaak naar mij. Kamal, die 11 miljard, dat was toch een mop? Neen dus, hé! Ik vind dat mensen zich daar bewuster van moeten zijn, en dat we politici ter verantwoording mogen roepen. Mannekes, waar zijn jullie mee bezig? En het klinkt misschien populistisch, maar ik zou het wel goed vinden: zolang er geen regering is, wordt geen enkele politicus betaald. Technisch werkloos. Zoals in de bedrijven. Ga maar naar ‘den dop’. 1.200 euro in plaats van 10.000 euro, het zal rap geregeld zijn. Het zint mij niet helemaal, dus ik doe niet meer mee. Dat moet eruit. Compromissen sluiten, dat is democratie. Er zijn al genoeg foertstemmen. We hebben nog nooit zoveel bruin én blanco gestemd als in 2019. Bruin en wit, het is bijna een mop. En pas als de politiek zegt: We stoppen met de spelletjes en we gaan besturen als volwassenen, zie ik dat veranderen.”

“Anuna is een soort van autogordel: je weet dat het goed voor je is, maar het is een beetje irritant.” Foto: Kris Van Exel

Het hele jaar: klimaat

Kinderen als volwassenen

“Zeggen: Het is nogal iets, hè? en vervolgens in de auto stappen. Zo gaan veel mensen om met het klimaat. Je kunt hen dat niet kwalijk nemen. We leven zoals we gewend zijn en we erven ook maar van de vorige generaties. We moeten er zeker bewuster mee omgaan. Maar het is aan de politiek om deftig te sturen. Maar dat doen ze niet. En dan krijg je Anuna, een kind van zeventien zonder levenservaring, dat zegt: Dan zal ik het maar doen. Politici gedragen zich als kinderen en kinderen als volwassenen. En dan worden de mensen boos op Anuna. Ze kan het niet. En ze kan het inderdaad niet, maar bij haar klopt het gedrag tenminste met de leeftijd.”

“Het zal voor Anuna wel een heftig jaar geweest zijn. In het begin was iedereen fan. Fantastisch meisje, ze beweegt en beroert iedereen. Maar naar het einde van het jaar was iedereen haar beu gehoord, ikzelf incluis. Mógen we haar beu zijn? Ja. Maar ik vind het wel erg voor haar. Want de politiek had het op een bepaald moment moeten overnemen. Anuna schatteke, ga jij maar terug naar school. Maar dat is niet gebeurd. En ik denk dat ze dat zelf ook dacht: In maart zit ik wel weer op school. Maar het is zover gekomen dat ze dat kind bijna verplicht hebben om voort te doen. De politiek had ervoor moeten zorgen dat Anuna in ons geheugen een held gebleven was. Nu is ze een soort van ‘autogordel’: je weet dat het goed voor je is, maar het is een beetje irritant.”

April: de Notre-Dame in brand

Oef, het is geen moslim

“De grootste opluchting van 2019? Het was de aannemer en geen moslim die de Notre-Dame in brand gestoken heeft. Ik denk dat niet alleen ik daar bang voor ben geweest. Want was dat een moslim geweest, dan hadden weer zoveel mensen gezegd: Fuck die moslims! En na Charlie Hebdo en Zaventem is het juist tijd om weer naar elkaar toe te groeien. Ik had die reactie zelfs gesnapt. Als jij als brave Jan Modaal die hard werkt en ­belastingen betaalt ’s avonds naar het journaal kijkt, begrijp ik dat je schrik krijgt. Veel meer dan aan de mensen verwijt ik dat aan de media, die dat beeld creëren, en de politiek die weet dat het beeld niet klopt maar het toch gretig misbruikt om zieltjes te winnen. Een uitspraak als: Vlaams Belangers zijn vuile racisten, zal je ook nooit ­horen uit mijn mond. Juist omdat ik die mensen voor een stukje begrijp. En omdat dat óók stigmatiserend is, en ik genoeg in een hoekje ben geduwd om te weten dat niemand dat verdient.”

“Als het over migratie gaat, ben ik ook zeer hard geraakt door de brand in Bilzen. Beeld je eens in wat het moet zijn om vluchteling te zijn: je loopt weg van huis, onder meer voor onze wapens, je betaalt een fortuin voor een dodentocht, je denkt: Ik ga naar België, waar ze de democratie en de waarden van de verlichting hoog in het vaandel dragen, en dan wordt een plek waar jij rust en veiligheid zou moeten vinden, uit pure haat in de fik gestoken. Ik vind dat we daar als samenleving nog veel harder op hadden moeten reageren. We kunnen pas boos zijn op ISIS als we ons zelf moreel correct gedragen. Als econoom plaats ik kanttekeningen bij Wir schaffen das, maar dat Duitsland zo overtuigend zegt: Mannen, we gaan dezelfde fout niet maken als zestig jaar geleden, dat vind ik een mooie vorm van voortschrijdend inzicht.”

“Vijftig uitverkochte zalen én twee keer op televisie. Ik Kamal uit Borgerhout, die volgens de statistieken niet veel zou bereiken.” Foto: Kris Van Exel

Augustus: de Vlaamse canon

Bomma’s in peignoir

“Een curriculum vitae maken van de dingen waar we als Vlaming fier op zijn, ik vind dat geen slecht idee. Hier zijn we trots op en dat weten we voor het nageslacht. Zeggen: Ik ben een fiere ­Vlaming, dat is een beetje vies geworden. Maar we mogen weer een beetje fier zijn op Vlaanderen, net zoals we fier mogen zijn op België en ik fier ben op mijn Marokkaanse roots. Dus de canon als referentie van fierheid? Top! Maar als je dat cv natuurlijk gaat gebruiken om jezelf te profileren ten opzichte van anderen, is het een ander verhaal. Want dan doe je het om anderen buiten te pesten. Zorg maar dat je dit kent of je hoort er niet bij. Het doet mij denken aan een lidkaart van een discotheek. Als ik daardoor af en toe korting of een speciale uitnodiging krijg: tof. Maar wordt het iets om mensen uit te sluiten, dan is het een vals en lelijk idee.”

“Het moet voor mij ook niet enkel grote ernst zijn in die canon. We mogen toch een beetje lachen met onszelf? Het is in onze kleinheid dat we verbonden zijn. Weet je nog nonkel Louis zijn fratsen op dat trouwfeest? Dus naast hoogdravende culturele verwezenlijkingen mogen er voor mijn part ook ‘kleine’ dingen in die typisch Vlaams zijn: F.C. De Kampioenen, lintbebouwing, putten in de weg. En bomma’s in hun peignoir! (lacht) En Wielemie, die mag er ook in. Als eerbetoon.”

Oktober: baby Pia

De collectieve therapie

“Na de verkiezingen, na Bilzen dacht ik: Zijn we echt zo gepolariseerd? Pia heeft mij doen inzien dat we veel meer verbonden zijn dan we soms denken. Ik vergelijk samenleven graag met een relatie: focus je enkel op wat je partner niet kan, dan zal het huwelijk niet lang duren. Kijk je op de momenten dat je je frustreert naar wat je wél gemeen hebt, dan krijg je een tophuwelijk. En dat heeft Pia gedaan. Ik maakte mij echt zorgen. ­Migratie, de politiek, we leven niet meer samen. Maar toen kwam dat moment. Zoals een koppel zegt: Weet je nog toen we verliefd waren?, zo kunnen wij nu zeggen: Weet je nog toen we samen Pia hebben gered?”

“Moeten we dit doen of niet? Ik snap de discussie wel. Als overheid moet je ergens de grens trekken. Maar natuurlijk heb ik ge-sms’t. Ik begrijp de mensen die nee hebben gezegd, maar ik vond het prachtig, die burgerlijke ongehoorzaamheid. ­Politiek, je doet niets? Wij gaan dat meisje ­redden, dikke fuck you. We gingen ons niet laten tegenhouden. Links, rechts, rijk, arm: iedereen heeft ge-sms’t. Er was zelfs dat Waalse jongetje dat 700 sms’en stuurde, waarop zijn moeder een benefiet moest organiseren om haar telefoon­rekening te kunnen betalen. Schoon toch, die verhalen? Het is verschrikkelijk dat een kind er ziek voor moest worden, maar die liefde hadden we even nodig. Pia gaf hoop. Dus Pia koester ik.”

December: eindejaarsconferentie

In de naam van de Vlaming

“Een eindejaarsconferentie. Ik kan het bijna niet geloven. Het was mijn hoogste doel. Of nee, geen doel, want een doel is realistisch. Voor mij is het vergelijkbaar met een acteur die van Hollywood droomt, of een meisje dat prinses wil worden. Ik heb altijd gedacht: Als ik mijn best doe, word ik misschien advocaat of leerkracht. Dit stond er nog boven. En het is exact wat ik nu doe. Vijftig uitverkochte zalen. En op de nationale omroep. Ik, Kamal uit Borgerhout, die volgens de statistieken niet veel zou bereiken.”

“Waarom ik het zo hoog acht? Als conferencier ben je een soort afgevaardigde, een gezant van de Vlaming. Kamal, jij mag nu eens in naam van de Vlaming zeggen waar het op staat. Een klassieke show is mijn verhaal; een conference is een eer, een opdracht. Bijna zoals de politiek een opdracht is. Ik hoop dat mensen ervan genieten. Dat we gewoon eens samen kunnen lachen met de politiek, en onderuitgezakt in de zetel na de fondue op oudejaar collectief dingen kunnen verwerken.”

“De perfectionist in mij zegt: Het kan altijd beter. Maar als ik alles in beschouwing neem: het is mijn eerste keer, ik ben nog geen dertig jaar en nog niet superlang bezig met comedy, dan ben ik wel... (aarzelt) fier. Maar ik blijf altijd met mijn voeten op de grond. Mijn moeder weet nog steeds niet goed wat ik doe. Ze komt ook niet kijken, nee. Niet uit slechte wil, maar ze denkt: Dat is zijn werk, ik laat hem doen. Soms vraagt ze: Kom je niet eten? Op een avond dat ik in de Arenberg speel. Kan dat niet wat later? (lacht) Ze voelt wel dat ik iets doe met impact. Als mensen zeggen: Jouw zoon inspireert mijn zoon. Dan is ze trots. Maar ze denkt ook: Het is nog altijd niet de universiteit.” (lacht)

