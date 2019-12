Kerstactie van Jupiler Pro League: koop het shirt van Marouane Fellaini

De Pro League geeft vrijdag 20 december het startschot voor de elfde editie van de jaarlijkse kerstactie. In 2019 gaat de opbrengst van de voetbalveiling net als de voorbije jaren naar Younited Belgium, vroeger bekend als de Belgian Homeless Cup. In het aanbod zitten de gesigneerde truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en de Proximus League, maar ook shirts van de Rode Duivels en Marouane Fellaini.

Tijdens het kerstvoetbal wordt de Jupiler Pro League tijdelijk herdoopt tot de Younited Pro League. Op die 21ste speeldag dragen alle voetballers in 1A een speciaal shirt, met daarop het gloednieuwe logo van Younited Belgium. In 1B gebeurt een gelijkaardige actie. Deze gesigneerde shirts worden nadien online te koop aangeboden via Ebay.

Daarnaast zijn er opnieuw enkele specials te veil. Zo zal, vanaf 20 december, geboden kunnen worden op een gehandtekend shirt van Marouane Fellaini. De 87-voudige international signeerde voor de kerstactie van de Pro League een truitje van zijn Chinese club Shandong Luneng. De Rode Duivels veilen twee shirts, gesigneerd door de huidige selectie: hun gloednieuwe en het truitje waarmee ze derdes werden op het WK in Rusland.

Vorig jaar rondde de Pro League met zijn kerstactie voor het eerste de kaap van 100.000 euro. Met een opbrengst van 106.400 euro werd in 2018 het record van twee jaar eerder verbroken, toen de Pro League 92.000 euro inzamelde voor Damiaanactie.

Younited Belgium organiseert een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Er zijn 28 Younited-teams. Elk team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties zoals straathoekwerk, inloop- of ontmoetingshuizen, buurtsport, crisis- en opvangcentra.