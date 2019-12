Ex-burgemeester Freddy Willockx na heisa over sneakers van SP.A-voorzitter: “Ik heb Conner verdedigd in de volkscafés na zijn bezoek bij de koning”

Sint-Niklaas -

“Ik ben al gebeld door Conner over dit interview. Hij was benieuwd wat ik ging zeggen”, zegt een duidelijk opgewekte Freddy Willockx (SP.A). De 72-jarige minister van staat geniet ervan dat zijn woorden nog gewicht hebben in de partij. Hij staat dan ook bekend als ‘de opa van Conner Rousseau.’ Een kritische opa, zegt hij zelf.