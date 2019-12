Ref gaat in Wallonië zelf op zoek naar de nieuwe Alexandre Boucaut

De vereniging voor Franstalige voetbalclubs (ACFF) heeft Alexandre Boucaut aangesteld als headhunter voor talentrijke scheidsrechters. De eersteklasseref moet de rekrutering in Wallonië nieuw leven inblazen en jonge scheidsrechters begeleiden bij hun eerste stappen in de voetbalwereld.

België kampt met een enorm tekort aan voetbalscheidsrechters. Om op korte termijn een inhaalbeweging te maken, koos de ACFF voor de ervaren Boucaut als ambassadeur. De 39-jarige Henegouwer, die al tien jaar op het hoogste niveau in België fluit, zal een proactieve rol opnemen in het rekruteringsproces. De focus ligt op jongeren. De ACFF telt 1.653 scheidsrechters, maar slaagt er niet in om de jonge generatie te bereiken. Vorig seizoen schreven 260 jongeren zich in voor de opleiding. Daarvan daagde slechts de helft op en uiteindelijk schopten een zeventigtal het tot ref.

Boucaut krijgt de opdracht om de richting “arbitrage” te installeren in middelbare (sport)scholen. Zo’n keuzevak kan je sinds dit schooljaar volgen in Luik op het Collège Sainte-Véronique. De ACFF wil gelijkaardige initiatieven ook in andere provincies opgestart zien. Boucaut zal de scholen langsgaan om leerlingen te prikkelen voor een scheidsrechterscarrière. Naar analogie met de Referee Academy van AA Gent wil de ACFF dat clubs zelf scheidsrechtersopleidingen aanbieden. En er zou ook een online platform komen, zodat geïnteresseerden op eigen tempo de theorie kunnen leren.

Voorts zou elke club een scheidsrechtersambassadeur moeten aanstellen die jonge refs op hun club begeleidt. Dat wordt een voorwaarde om een kwaliteitslabel te kunnen aanvragen. De ACFF wil open toernooien organiseren, waarop jonge scheidsrechters kunnen proeven van het vak. De ACFF benadrukt dat het rekruteringsplan valt of staat bij de samenwerking met de clubs in Wallonië. Boucaut zal een aanspreekpunt zijn en de initiatieven van de clubs ondersteunen. “Met zijn visie, inlevingsvermogen en ervaring geloven we dat Boucaut de juiste man op de juiste plek is”, klinkt het.

“Jongeren moeten inzien dat je als scheidsrechter een carrière kan opbouwen gelijkaardig aan dat van een voetballer. Je wordt uiteindelijk een complete en professionele atleet”, aldus Boucaut zelf. “Ik heb veertien jaar heel hard moeten werken en wedstrijden gefloten in bescheiden competities, voordat ik het hoogste niveau heb bereikt. Maar mijn carrière heeft me veel geleerd. Ik vind het mijn taak om jongeren te prikkelen voor de job, zodat ze ooit in mijn voetsporen treden.”