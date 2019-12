Chambre Séparé blijft nog één jaar open, daarna wil Kobe Desramaults naar het buitenland: “Ik heb lang aan een café gedacht”

Gent -

Chef Kobe Desramaults is aan het afronden. Nog één jaar blijft zijn Gentse restaurant Chambre Séparée open. Daarna wil hij opnieuw beginnen. Niet met een café in zijn geboortedorp Dranouter, zoals het plan was, maar in het buitenland. “Sinds ik In de Wulf gesloten heb, valt terugkeren me zwaarder dan ik had verwacht.”