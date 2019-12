Snelheidslimiet voor trams op komst nadat tramstel uit de bocht vloog

Een tram veroorzaakte in augustus een ravage in Deurne. Foto: BELGA

Deurne - De tram die eind augustus uit de bocht vloog in Deurne en zich daarbij in de gevel van een gebouw boorde, reed veel te snel. Uit het onderzoek na het ongeval blijkt dat met de tram en de sporen alles in orde was, waardoor de overdreven snelheid ontegensprekelijk de oorzaak van het ongeval was. Om te voorkomen dat er nog eens een tram uit de bocht vliegt, werkt De Lijn aan een opvallende techniek.

De bewoners van enkele appartementen in de Boekenberglei schrokken op 27 augustus net voor middernacht van een harde bonk. Een dertig meter lange hermelijntram was ontspoord en tegen de gevel terechtgekomen. De tandartsenpraktijk op de gelijkvloerse verdieping werd vernield en het hele gebouw moest van binnen uit gestut worden.

Op hetzelfde kruispunt ontspoorden al eerder trams en belandde er al eens één op zijn flank. Omdat de schade dit keer zo groot was, werd het parket ingeschakeld om de oorzaak te achterhalen. Het onderzoek wees uit dat er geen problemen waren aan de tram of aan de sporen. Conclusie: de overdreven snelheid is de enige mogelijke oorzaak van het ongeval.

Die vaststelling is voor De Lijn de aanleiding om op zoek te gaan naar een oplossing om overdreven snelheid te voorkomen. De vervoersmaatschappij onderzoekt of ze van op afstand de snelheid van de trams kan controleren. Niet met de bedoeling om chauffeurs te beboeten, wel om ze af te remmen.

“We bekijken of het technisch mogelijk is om de snelheid op gevaarlijke plaatsen te begrenzen, zodat de tram daar automatisch remt“, zegt woordvoerster Ine Pieters. “Ondergronds gebeurt dat al, maar we onderzoeken de technische haalbaarheid om dat ook bovengronds te doen.”

Specifieke locaties voor die begrenzers zijn er nog niet, omdat behalve de technische haalbaarheid ook de beschikbare budgetten een rol spelen. “We kijken vooral naar locaties waar de staat van de sporen of de verkeerssituatie een aangepaste snelheid vereisen.”

De snelheidscontroles komen er in de eerste plaats in Antwerpen, niet aan de kust of in Gent. “In Gent rijden we veel meer door het historisch centrum, waar sowieso traag gereden wordt. En aan de kust rijden de trams hoofdzakelijk in eigen bedding.”

Campagne voor chauffeurs

In tegenstelling tot het gewone verkeer moeten trams zich overigens niet aan de maximumsnelheid houden. Het zijn spoorvoertuigen, waarvoor de gewone snelheidsborden niet gelden. “We geven de chauffeurs wel instructies over de aangewezen snelheid”, zegt Pieters. “We zullen ook een sensibiliseringscampagne opzetten om de bestuurders eraan te herinneren om die ook te respecteren.”