Dat zal deugd doen: Thaise massage erkend als werelderfgoed

Mensen linken het vaak aan louche achterkamertjes en ‘happy endings’, maar Unesco denkt er duidelijk anders over. De afdeling van de VN heeft de ‘Thaise massage’ opgenomen in haar lijst van immaterieel erfgoed. Eindelijk erkenning, denken ze in de sector. “Hopelijk zullen veel meer mensen het nu proberen, en beseffen dat er geen link is met erotiek.”

Ze plooien je dubbel, duwen met hun ellebogen en knieën op je spieren en bezorgen je op het moment zelf vooral pijn. Maar Unesco looft de helende werking van Thaise massage. “De eeuwenoude traditie helpt om de balans van het lichaam terug te vinden, en zo klachten te verhelpen die het gevolg zijn van geblokkeerde energiebanen. De ‘Nuad Thai’ wordt al generaties lang doorgegeven en is geëvolueerd tot een erkende leer”, klinkt het in het erkenningsrapport.

“Het lijkt inderdaad soms alsof de masseuses hun klanten in twee proberen te plooien”, zegt Mario Blokken van de Belgische Massage Federatie. “Maar met de strek- en rekoefeningen stimuleren ze de bloedsomloop, wat je minder vatbaar maakt voor ziektes en je energie geeft. Het doet pijn, maar nadien ben je helemaal ontspannen.”

Drift opwekken

Blokken is blij dat de Unesco dat vooroordeel nu de wereld uithelpt. Al is dat niet het enige stereotype waar de Thaise massage onder lijdt. “We vechten ook elke dag tegen het idee dat massages gelinkt moeten zijn aan een happy ending (orgasme, nvdr.)”, zegt Blokken. “Wellicht omdat prostituees vaak massages gebruiken om de drift op te wekken. En ja, er zijn effectief massagesalons die happy endings aanbieden, maar die zijn veruit in de minderheid. En met de hulp van de politie proberen we zulke salons uit te sluiten.”

De Belgische Massage Federatie erkent bovendien alleen gediplomeerde masseurs. “Als een Thaise masseur uit het buitenland hier die job wil uitoefenen, screenen we zijn diploma. En we hebben zelfs mystery shoppers die af en toe op inspectie gaan. Doet een salon niet wat het moet, dan wordt de erkenning ingetrokken.”

Blokken hoopt dat meer mensen nu overtuigd zullen zijn om eens van een Thaise massage te genieten. “Zodat ze hun vooroordelen opzijschuiven en het ook erkend wordt als alternatieve vorm van geneeskunde. Met deze prijs krijgt de Thaise massage eindelijk de erkenning die ze verdient.”