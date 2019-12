Beroepsverbod van Herman Van Holsbeeck wordt opgeheven

Dit weekend – op 15 december – loopt het beroepsverbod van Herman Van Holsbeeck in principe af.

De voormalige Anderlecht-manager mocht geen contact hebben met de voetbalwereld sinds hij in september werd opgepakt en ondervraagd in operatie Zero. Dat is het onderzoek naar corruptie in het Belgisch voetbal, dat vooral draait rond voetbalmakelaar en ex-eigenaar van Moeskroen Pini Zahavi. Van Holsbeeck werd toen vrijgelaten onder voorwaarden en leefde de afgelopen maanden erg teruggetrokken.

Als het gerecht zijn fiat geeft, mag hij eventueel zijn voetbalactiviteiten hervatten. Volgens zijn advocaat is Van Holsbeeck nog altijd strijdvaardig om de beschuldigingen van witwaspraktijken en valsheid in geschrifte te weerleggen.