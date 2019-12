Voormalig Antwerps topbasketspeler opgepakt in Colombia voor drugssmokkel

Antwerpen -

Jeff Masudi is begin vorige week opgepakt in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De intussen 38-jarige Antwerpse ex-topbasketbalspeler, die zich tegenwoordig bezighoudt met cocaïnesmokkel, stond door justitie in Antwerpen geseind in een nieuwe drugszaak. Eind november werd Masudi door het hof van beroep nog veroordeeld tot zeven jaar cel.