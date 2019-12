Aad de Mos spaart de kritiek op het huidige Anderlecht niet: “Coucke had mij moeten bellen”

Hoewel het een duel is tussen de derde en de elfde in de stand, blijft Standard-Anderlecht een topper. Aad de Mos is een man met een mening én een verleden bij beide clubs. Voor uw krant fileert hij ze. “Ik ben ervan overtuigd dat ik met hetzelfde geld een tien keer betere ploeg op het veld had kunnen brengen dan Anderlecht nu doet.”