Anderlecht moet Vincent Kompany alweer afremmen en zou sterspeler liefst sparen op Standard, maar wat denkt hijzelf?

Als het van Anderlecht afhangt, dan speelt Vincent Kompany (33) nog niet tegen Standard. En ook de bekermatch tegen Club Brugge donderdag wordt riskant. Maar wat denkt Kompany zelf? Hij traint opnieuw na zijn hamstringblessure en RSCA moet hem alweer afremmen. Hij - en hij alleen - zal bepalen wanneer hij zijn rentree maakt.

Anderlecht moet winnen op Standard als het nog enige ambitie wil tonen in deze competitie. De Brusselaars hopen enkele spelers te recupereren, maar denken daarbij vooral aan Chadli en ook aan Trebel. Vincent Kompany is een groter vraagteken, zeker omdat het veld in Luik er héél zwaar en slecht bijligt. “Het is moeilijk te voorspellen of Kompany speelklaar raakt”, aldus trainer Frank Vercauteren. “Vincent doet wel grote delen van de training mee, maar op een gecontroleerde manier. We moeten zien of het de moeite waard is om risico’s te nemen. Dat hij opnieuw hervalt, moeten we vermijden.”

Kompany zelf staat alvast te popelen. Hij herviel al voor de derde keer dit seizoen in een hamstringblessure, maar de kwetsuur valt beter mee dan gedacht. Vince The Prince wil meedoen op Sclessin. “Ikzelf had gedacht dat we Kompany pas volgende week - misschien zelfs pas op zondag tegen Genk -zouden kunnen inzetten, maar hij staat verder dan gedacht. We moeten Vincent zelfs al afremmen.”

Het zou ons niet verbazen als de Rode Duivel op Sclessin gewoon meedoet. Anderlecht lijkt tegen Standard sowieso nog meer defensieve zekerheid te gaan inbouwen. Ondanks de intussen veelbesproken open brief, bedoeld om de druk weg te nemen. Vanaf nu kunnen we openlijk spreken van een overgangsjaar. Vercauteren: “Of die brief de druk wegneemt? Brief of geen brief: de situatie blijft hetzelfde. We moeten winnen. Die stress is er op Anderlecht altijd. Maar ik sta 100 procent achter die brief, anders had ik er mijn naam niet onder gezet.”

Sceptisch op brief

Voorzitter Marc Coucke had trouwens gedacht dat er vooral positieve reacties op de brief zouden komen, maar dat valt tegen. Veel analisten en supporters zijn erg sceptisch. De brief werd overigens vooral samengesteld door Klaas Gaublomme, dat is de zakenpartner van Vincent Kompany met wie hij onder meer het mediabedrijfje Bonka Circus heeft. Gaublomme vertoeft tegenwoordig zowat elke dag op Anderlecht. Toch zal de onrust rond de club pas echt getemperd worden als paars-wit niet nog verder wegzakt.