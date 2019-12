RC Genk wil doelman Davy Roef van Anderlecht huren

Landskampioen RC Genk is op zoek naar een doelman. Daarvoor heeft het aangeklopt bij Anderlecht. Thomas Didillion, titularis vorig seizoen, zit er op de bank en Davy Roef, de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan W. Beveren, is gedegradeerd naar derde doelman. De Limburgers vroegen of ze de 25-jarige Roef tot het einde seizoen kunnen huren.

Anderlecht is echter niet geneigd mee te werken. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is Genk een rechtstreekse concurrent voor Play-off 1. Ten tweede is Roef op het einde van het seizoen einde contract en wil Anderlecht hem liever verkopen. Ook Didillion (24) is niet haalbaar voor Genk tenzij het veel geld op tafel legt. De jonge doelmannen Coucke (21) en Vandevoordt (17) worden nog niet rijp genoeg geacht in Genk. Eerste doelman Danny Vukovic (34) is nog altijd niet fit na een blessure aan de achillespees.