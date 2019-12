Wat is de ‘Current Impact Score’, waarmee Anderlecht zijn scouting wil revolutioneren?Alle hoop op systeem dat niemand kent

De wat? Zelfs data-experts hoorden het in Keulen donderen toen Anderlecht in zijn open brief aan de fans wapperde met de term Current Impact Score, kortweg CIS. De statistiek moet Anderlecht mee helpen aan betere transfers, betere inzichten en uiteindelijk betere resultaten. Maar wat is CIS eigenlijk? En hoe werkt het? Een poging tot het ontbloten van Anderlechts nieuwste geheime wapen.