Wordt Olivier Giroud ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter?

Volgens de Franse krant L’Equipe is Olivier Giroud (Chelsea) op weg naar Inter. Antonio Conte wil hem namelijk vanaf 1 januari naar Inter halen, waar hij als back-up kan dienen voor de twee spitsen Romelu Lukaku en Lautaro Martinez.

De Fransman Olivier Giroud zit op een zijspoor bij Chelsea. De Franse spits zit meet op de bank dan hem lief is en wil weg. Volgens L’Equipe zou hij vanaf 1 januari wel eens kunnen voetballen in Italië. De 33-jarige spits kwam in januari 2018 over van Arsenal, wara hij zes jaar speelde.

Giroud werd met Frankrijk in 2018 ook wereldkampioen.