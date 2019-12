CLUBNIEUWS. Nieuwe basisplek in Genk voor Vandevoordt, Club Brugge moet opletten voor geschorsten

Moeskroen heeft vrijdag de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League geopend met een 1-2-zege bij de buren van KV Kortrijk. Dé affiche van dit weekend is het duel zondagnamiddag op Sclessin tussen Standard en Anderlecht. Wij bundelden voor u alvast al het clubnieuws van deze speeldag:

KRC GENK. Nieuwe basisplek voor Vandevoordt

Maarten Vandevoordt staat ook dit weekend onder de lat bij Genk. Intussen verlengde de 17-jarige Truienaar zijn contract tot 2023 en dat ondanks buitenlandse interesse.

Genk-coach Hannes Wolf bevestigt dus het vertrouwen in de jongste doelman ooit in de Champions League, ook al liep die wedstrijd tegen Napoli helemaal niet zoals verhoopt. “Ik heb met Maarten gesproken”, aldus de coach. “Het zit goed in zijn hoofd. Zoals ik verwacht had. Zelfs in de wedstrijd op Napels had hij al een goede reactie in huis. Hij heeft nu drie wedstrijden achter de rug. Daarin heeft hij één foutje gemaakt. In ondankbare omstandigheden, want hij werd in de problemen gebracht door zijn medemaats. Dat is een positieve balans. Dus zie ik niet in waarom ik zou veranderen.”

Waasland-Beveren komt te vroeg voor Cuesta, Piotrowski en Nygren. “Nygren is out tot eind dit jaar met een enkelletsel”, aldus coach Hannes Wolf. “Niks ernstigs. Op de stage in Spanje verwacht ik hem terug. De comeback van Piotrowski (heup, nvdr.) en Cuesta (hamstrings, nvdr.) is wellicht al voor volgende week tegen Anderlecht.”(rco)

CLUB BRUGGE. Mata en Balanta op één kaart van schorsing

Voor het eerst dit seizoen moeten ze bij Club Brugge opletten voor spelers met schorsingsgevaar. Zowel Mata als Balanta pakte geel op STVV en staat op één karton van een speeldag brommen. Vanaken evenaarde met zijn goal tegen Real Gert Verheyen als topschutter van Club in de Champions League. Beiden maakten drie treffers op het kampioenenbal. Met 18 matchen in de groepsfase zit Vanaken zijn voorganger ook op de hielen qua recordaantal matchen in de CL. Nog vier stuks en hij staat naast Verheyen.(jve)

ANTWERP. Defour stelt comeback uit

Hij mocht dan al goed aan het meetrainen zijn, en zijn coach mocht dan wem zinspelen op een terugkeer in de selectie, Steven Defour zal er tegen Eupen nog niet bij zijn. De 31-jarige middenvelder wordt noodgedwongen nog in de wachtkamer gehouden door Laszlo Bölöni, want hij moest vrijdagvoormiddag de training staken met last aan de onderrug. Hij zal vandaag onder de scanner gaan en hij moet vooral hopen dat de blessure zich tot de rug beperkt. Defour was dit seizoen immers al een tijdje out met een blessure aan de hamstrings. Zaterdagavond tegen Eupen is het dus weer aan Alexis de Sart of eventueel Sander Coopman.

Evenmin van de partij: Manuel Benson. De 22-jarige winger kreeg tien dagen geleden nog eens een kansje in de beker tegen Genk, maar kan Bölöni voorlopig niet voldoende overtuigen. Ook Hongla en Seck halen de achttien niet. Dat Seck ontbreekt, is wel goed nieuws voor Batubinsika, die zo zelf nog eens in de selectie zit. De Fransman kwam sinds 1 september al niet meer in actie in de competitie en zat de voorbije vijf duels zelfs op de tribune. Desondanks is hij wel altijd positief gebleven.(dvd)

STANDARD. Geschorste Mpoku mist topper tegen broertje

Paul-José Mpoku is in beroep veroordeeld tot een schorsing van één speeldag (plus één met uitstel) na zijn rode kaart tegen Moeskroen. De middenvelder van Standard mist daardoor de topper van zondag tegen Anderlecht en dus ook de confrontatie met zijn jongere broer Albert Sambi Lokonga. De Geschillencommissie bracht de straf voor Mpoku in beroep wel terug van twee naar één speeldag effectieve schorsing. Tegen de schorsing van Mehdi Carcela (drie speeldagen ­effectief) tekende Standard geen verzet aan. (bfa, thst)

AA GENT. Thorup verwacht David maandag terug

“Ik sprak twee dagen geleden nog met Jonathan David”, zei AA Gent-coach Jess Thorup gisteren. “Alles gaat – gezien de omstandigheden – naar wens. Jonathan werkte zelfs al enkele prima sessies af, ook met de bal. Ondanks alles oogt hij ook nu mentaal heel sterk. Normaal gezien is hij maandagavond opnieuw in het land. Hij zal dan ook in goede fysieke conditie verkeren en meteen paraat zijn voor onze laatste twee duels van 2019, tegen Club Brugge en Standard.”(ssg)

KV MECHELEN. Schade Engvall valt mee

Het grootste zorgenkind bij KV Mechelen is opnieuw Gustav Engvall. De spits onderging gisteren een echo om de oorzaak achter zijn pijnlijke adductoren te achterhalen. In de vooravond bleek het om een lichte verrekking te gaan en niet om een scheurtje. De Zweed zou niet al te lang aan de kant moeten blijven. Of hij nog speelklaar raakt voor de match op Club Brugge zondag is hoogst twijfelachtig. Zaterdag legt Engvall een laatste test af op training. Als die tegenvalt, stapt hij wellicht niet op de bus.(thst, svds)

KV OOSTENDE. Sakala raakt fit

Goed nieuws voor KV Oostende: Sakala raakt fit voor de thuiswedstrijd tegen AA Gent. De aanvaller kampte met last na de verplaatsing op Eupen. Daar moest hij een trap incasseren. Hij trainde donderdag deels mee en kon vrijdag volledig aanpikken. Ook Sané, die ziek was deze week, kan in principe spelen. Skulason en Capon blijven out dit weekend. (jve)

ZULTE WAREGEM. Baudry en Govea weer wedstrijdfit

Marvin Baudry maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie. De centrale verdediger liep twee weken geleden tegen Eupen een hersenschudding op. Ook Omar Govea ondervindt geen hinder meer aan de kuit en kan aan spelen toekomen. Olivier Deschacht (schouder) is out. Ook doelman Louis Bostyn is er niet bij (ziek). Yoran De Ketelaere vervangt hem in de selectie.(jcs)

STVV. Zes afwezigen

Flink wat puzzelwerk voor Nicky Hayen, want zijn halve selectie ligt in de lappenmand. Janssens, Acolatse, Boli (hamstrings), De Ridder (voet), Ito (ziek) en De Smet (hamstrings) zijn out. Zo zit Mory Konaté voor het eerst in de selectie. Ook Jhonny Lucas en Lee zijn erbij, net als de youngsters Troonbeeckx en Van Dessel.(pivan)

CERCLE BRUGGE. Donsah of Dabila centraal achterin?

Geen Guillaume Hubert in de selectie bij Cercle. De doelman ondervindt nog hinder van zijn hersenschudding en wordt vervangen door de debuterende Mouez Hassen. Achterin komt de match op Charleroi ook te vroeg voor Taravel en ook Omolo is out tot na Nieuwjaar. Houdt Storck Donsah achterin of koppelt hij Dabila aan Ueda en komt Coulibaly op het middenveld? Voorin is Gory terug nadat hij uitviel tegen Genk. Voor jongens zoals Bongiovanni en Omeonga is geen plaats meer. (kv)

WAASLAND-BEVEREN. Agyepong fit, Durmishaj valt eruit

Trainer Arnauld Mercier kan opnieuw een beroep doen op Thomas Agyepong. De Ghanese flankaanvaller is weer fit, maar start wellicht op de bank. Olivier Dhauholou zit voor de tweede week op rij in de selectie. Xian Emmers liep maandagavond in de beloftematch een blessure op en is afwezig. Fiorin Durmishaj begon vorige week in de basis tegen Antwerp, maar haalt nu niet eens de selectie.(whb)