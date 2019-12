Supercars met een stekker: elektrische sportauto’s blinken op ’s werelds grootste luxebeurs

Kapitaalkrachtige bezoekers staren zich dit jaar vooral blind op elektrische sportwagens. ’s Werelds grootste luxebeurs, ‘Masters of LXRY’ in Amsterdam, ruimt dit jaar opvallend veel plaats in voor ’supercars’ met een stekker.

In de expohallen van de Amsterdamse RAI is het dit weekend drummen rond enkele van ’s werelds mooiste en snelste elektrische sportauto’s. Bezoekers kunnen er de Taycan, de allereerste elektrische Porsche, bewonderen. Maar ook de Pininfarina Battista, met 350 kilometer per uur de snelste elektrische auto ter wereld. Ook de Polestar, de sportwagen waarmee Volvo met Tesla wil concurreren, maakt zijn opwachting in Amsterdam.

De eerste elektrische Porsche, de Taycan. BELGAONTHESPOT

Alles samen brengen circa 500 bedrijven luxeproducten naar de beurs – van peperdure horloges over culinaire delicatessen (bereid door 23 topchefs in een pop-uprestaurant goed voor liefst 40 Michelin-sterren) tot de meeste exclusieve kleding – verspreid over een oppervlakte van 50.000 vierkante meter. ’s Werelds grootste luxebeurs loopt nog tot maandag in Amsterdam. (krs, blg)