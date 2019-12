Nieuwe eigenaar voor Belgische mosterdfabrikant Bister

De Belgische mosterdfabrikant Bister, bekend van de mosterd L’Impériale, wordt overgenomen door de ook al Belgische sauzenproducent Natura.

Bister, met fabrieken in het Waalse Ciney en in Frankrijk, bestaat al sinds 1926. Behalve de mosterd in de typisch granaatvormige bokalen is het familiebedrijf ook bekend voor zijn pickles. Bister werd gerund door Fabienne Bister, een telg van de derde generatie. Bij gebrek aan een opvolger wordt het bedrijf verkocht.

Overnemer Natura is gevestigd in Tubize. Die groep is eigendom van de 37-jarige edelman Arthus de Bousies Borloot. Een overnamebedrag werd niet vrijgegeven. (krs, blg)