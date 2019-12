Zelfzeker zijn zonder dikkenekkerig te worden. Het is een héél moeilijk evenwicht. De voorbije maanden was Anderlecht te arrogant. Marc Coucke sprak niet, Vincent Kompany wist het beter. Dat kwam soms hautain over. Daarom was het een goed idee om gezien de desastreuze resultaten eens te zeggen dat er fouten zijn gemaakt: te dure spelers, te blessuregevoelige jongens, te dikke contracten...

Maar met de brief kruipt RSCA te veel door het stof. Meer dan zeggen dat ze zouden leren uit de fouten om straks opnieuw te beginnen, hadden ze niet moeten doen. Maar neen, nu is de titel ook volgend seizoen opeens niet meer belangrijk. Wel, zullen we dat dan ook zien aan de abonnementsprijzen? En daarna is er leven na de dood, want in 2022 kan plots weer alles?

Anderlecht gooit zijn plannen op tafel, maar dat wekt scepsis op. De cijferfetisjist zal het blijkbaar oplossen. Om kampioen te worden moet 65 tot 75 procent van je loonmassa op het veld staan. Maar als je spelers als Musona of Vranjes overbetaalt, is dat natuurlijk moeilijk. En wat met die Current Impact Score (CIS)? We kunnen ons voorstellen dat de CIS van Kompany bij Man City toen hij omringd werd door wereldtoppers hoger lag dan nu bij Anderlecht omringd door jonkies. En als Nasri zijn dieet niet volgt, wat dan met zijn CIS?

“De cijfers mogen geen heilige graal worden. Bij Man City lukt dat misschien, maar met een miljardenbudget is het toch makkelijker”

In het voetbal zijn spelers afhankelijk van hun ploeg en van hun omkadering. De cijfers mogen geen heilige graal worden. Bij Man City lukt dat misschien, maar met een miljardenbudget is het toch makkelijker. Wij zijn misschien van de oude stempel, maar volgens ons heeft Anderlecht nood aan één baas (in plaats van vier haantjes Coucke, Verschueren, Kompany, Vercauteren) en dan liefst één die het gras ruikt en het voetbal aanvoelt. Dan kan Anderlecht Anderlecht blijven en zeggen: “Volgend jaar doen we weer een gooi naar de titel.”