Bölöni wacht toch nog met Defour, ook Benson ontbreekt weer bij Antwerp

De 31-jarige middenvelder wordt noodgedwongen nog in de wachtkamer gehouden door Laszlo Bölöni, want hij moest vrijdagvoormiddag de training staken met last aan de onderrug. Hij zal vandaag onder de scanner gaan en hij moet vooral hopen dat de blessure zich tot de rug beperkt. Defour was dit seizoen immers al een tijdje out met een blessure aan de hamstrings. Zaterdagavond tegen Eupen is het dus weer aan Alexis de Sart of eventueel Sander Coopman.

Evenmin van de partij: Manuel Benson. De 22-jarige winger kreeg tien dagen geleden nog eens een kansje in de beker tegen Genk, maar kan Bölöni voorlopig niet voldoende overtuigen.