De architect die te modern was voor zijn tijd: “Hij vond dat de vrouw beter verdiende dan een keuken in het achterhuis”

Gent -

Iedere Gentenaar kent de Boekentoren van Henry Van de Velde. Maar wie kent de drie Gentse woningen van zijn tijdgenoot Gaston Eysselinck die als monument zijn beschermd? De publicatie van een boek over het werk van deze 20ste-eeuwse toparchitect is een prima aanleiding voor een bezoek aan misschien wel zijn charmantste meesterwerk: een 82 jaar oude, bescheiden rijwoning in Gentbrugge die haar tijd vér vooruit was. En nog altijd wordt bewoond.