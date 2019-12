Tweede brand in week tijd in palettenbedrijf in Meulebeke: loods in lichterlaaie

Meulebeke - In Meulebeke is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken bij palettenbedrijf JH Pallets. Een halfopen loods met houten paletten stond in lichterlaaie. Kwaad opzet is daarbij niet uitgesloten. Het is bovendien al de tweede keer deze week dat er brand uitbreekt in het bedrijf. Toen bleef de schade echter nog beperkt.

De brandweer van Meulebeke, Ingelmunster en Tielt kwamen massaal ter plaatse voor de uitslaande brand in de halfopen loods van JH Pallets. Daar was op verschillende plekken brand gesticht. Niet alleen de houten paletten, maar ook het dak van de loods stonden in lichterlaaie. De brandweer kreeg de brand aanvankelijk onder controle, maar alle opgestapelde paletten vormden één roodgloeiend blok en moesten één voor één naar buiten worden getrokken. Er ontstond veel rook- en geurhinder in de omgeving. De gemeente vraagt daarom om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatiesystemen uit te schakelen.

Foto: mrr

Tweede keer deze week

Volgens een buurtbewoner werd ook maandagmorgen brand gesticht in het bedrijf. Toen was het aan de aanpalende woning van het bedrijf, die nu niet meer bewoond is. De schade bleef daarbij beperkt. Het gerecht zal de situatie nu verder onderzoeken. De site is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek van een branddeskundige van het parket. Het is nog niet duidelijk wie erachter zou zitten.

Eerder deze week overleed voormalig eigenaar en oprichter Jo Haerinck (52) van JH Pallets aan de gevolgen van een slepende ziekte. In april 2018 lieten hij en zijn vrouw Patricia Messiaen om die reden de zaak over aan Taste Consulting uit Lokeren. Sindsdien stond de aanpalende woning in de Slabancestraat in Meulebeke leeg. De uitvaartplechtigheid van de man vond plaats op zaterdag 14 december, één dag na de zware brand.