Massagesalon dicht nadat privé-detective beelden maakt van “gezellige behandeling”

Een massagesalon in Amsterdam moet eind deze maand de deuren sluiten. Volgens de rechtbank deed het undercover onderzoek van een ijverige privédetective het al verdachte massagesalon de das om.

In 2018 moest het salon op last van de gemeente Amsterdam al drie maanden sluiten nadat er spermasporen van verschillende mannen waren aangetroffen. De uitbaatster beloofde toen beterschap en stelde huisregels in voor bezoekers, zo moesten ze voortaan bijvoorbeeld hun onderbroek aanhouden.

De eigenaar van het gebouw schakelde echter een privédetective in om te onderzoeken of de afspraken werden nageleefd. De man bezocht het salon vier keer in 2019 en belandde drie keer naakt op de massagetafel, waar hij een erotische massage kreeg.

Tijdens een van de massages vroeg een vrouwelijke medewerkster bijvoorbeeld of de klant “ook een gezellige massage” wilde, waarop ze na instemming “een flinke hoeveelheid massageolie” smeerde op de edele delen van de man.

De detective maakte ondertussen stiekem beelden, maar de rechter besloot geen gebruik te maken van het aanbod om die te bekijken in de rechtszaal. Hij nam genoegen met de verklaringen van de detective.