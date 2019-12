Nederlanders en vakbond willen 30-urige werkweek: “De werkdruk is nu enorm, we maken elkaar helemaal gek”

De Nederlandse vakbond CNV eist dat een 30-urige werkweek de norm wordt. Voorzitter Piet Fortuin ziet met lede ogen het hoge ziekteverzuim een aantal burn-outs aan. Ondertussen bereikten ziekenhuizen en vakbonden bij onze noorderburen na maanden onderhandelen een akkoord: het personeel gaat er maar liefst met 8 procent op vooruit.

De werkregeling in Nederland moet op de schop, vindt vakbond CNV. Er vallen te veel werkenden uit. Bij komende cao-onderhandelingen legt de vakbond daarom de eis van een 30-urige werkweek. Dat zegt voorzitter Piet Fortuin in De Telegraaf.

“We zijn van de 40-urige werkweek naar 38 uur gegaan en daarna naar 36 uur. We moeten nu de volgende stap zetten, zodat werkenden beter in staat zijn om werk en privé te combineren en bepaalde zorgtaken uit te voeren”, klinkt het . “Bovendien zijn ze dan minder vatbaar voor ziekteverzuim en burn-outs. De werkdruk is momenteel enorm en we maken elkaar helemaal gek.”

Het is de bedoeling van CNV dat werkend Nederland in het voorgestelde systeem zijn huidig salaris behoudt. “Dat moeten we betalen via de cao’s en daarvoor moet een deel van de loonruimte worden gebruikt”, aldus Fortuin nog. Het plan heeft een groot draagvlak, zo blijkt uit onderzoek van de vakbond onder 3.000 werkenden. Twee derde denkt dat de maatregel leidt tot een lager ziekteverzuim, net als een betere balans tussen werk en privé (73 procent).

8 procent loonsverhoging

Ondertussen hebben vakbonden en ziekenhuizen in Nederland na maanden onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe cao, meldt de NOS. Het ziekenhuispersoneel krijgt in twee jaar tijd een fraaie loonsverhoging van 8 procent.

De medewerkers krijgen er volgend jaar 5 procent bij en op 1 januari 2021 nog eens 3 procent. Bovendien mogen ze een eenmalige uitkering van 1.200 euro in de zak steken.

Een groot deel van het ziekenhuispersoneel legde vorige maand op een speciale actiedag het werk neer. Er heerste al lange tijd onvrede over de hoge werkdruk en uitblijvende loonsverhogingen.