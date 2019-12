Zwangere vrouw naar ziekenhuis nadat vijf personen van balkon worden gered bij flatbrand in Sint-Jans-Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft vrijdagavond een brand gewoed in de kelder van een drie verdiepingen tellend flatgebouw. Vijf personen en een kat moesten door de brandweer geëvacueerd worden en twee personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de brandweer.

Het vuur in het flatgebouw aan de Mettewielaan brak rond 22.45 uur uit en bij aankomst van de brandweer hadden vijf personen zich op de balkons van de tweede en derde verdieping in veiligheid proberen brengen. Ze werden door de brandweer met luchtladders naar de begane grond gebracht. Twee personen, een zwangere vrouw en een vrouw die rook had ingeademd, werden naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer verkende het hele gebouw op zoek naar eventuele andere slachtoffers en moest daarbij verschillende deuren inbeuken. Menselijke slachtoffers werden niet meer aangetroffen, maar in een van de flats bevond zich wel nog een kat, die vervolgens aan de eigenaars werd terugbezorgd.

Het vuur in de kelder was snel onder controle, maar bij de brand was de elektrische installatie geraakt, zodat het gebouw minstens tijdelijk onbewoonbaar is. De bewoners werden door politie en gemeente opgevangen.