Hij nam 165 miljoen euro van anderen mee in zijn graf, nu willen advocaten zijn lichaam laten opgraven om zeker te zijn dat hij dood is

Gerald Cotten was de stichter van een online handelsplatform voor cryptomunten, en hij trok op korte tijd heel wat investeerders aan. Toen er voor een goede 165 miljoen euro in zijn platform gepompt was, overleed de man plots. En met hem de enige sleutel om de digitale kluis te openen waarin dat geld bewaard werd.

Hij was amper dertig jaar oud toen hij plots kwam te overlijden in India. Officieel volgens complicaties die gelinkt waren aan de ziekte van Crohn. Maar omdat met hem ook de enige sleutels verdwenen naar de digitale portefeuilles die hij beheerde, samen goed voor 165 miljoen euro, geloven sommige van zijn investeerders dat de man zijn dood in scène zette om er met het geld vandoor te gaan.

Daarom hebben hun advocaten nu verzocht om het lichaam van de man te mogen opgraven. Niet alleen willen ze de doodsoorzaak opnieuw laten onderzoeken, ze willen ook zeker zijn dat het lichaam in het graf van Cotten wel degelijk hetzelfde DNA heeft als de jonge ondernemer. Volgens de advocaten is er tijdens het onderzoek informatie vrijgekomen die “de nood aan zekerheid omtrent de vraag of meneer Cotten inderdaad overleden is, benadrukt.”

In een poging alvast een deel van het geld te recupereren, voerde auditor Ernst & Young alvast een onderzoek waardoor ze 33 miljoen konden vrijgeven. Uit hun onderzoek bleek al dat Cotten aanzienlijke bedragen doorsluisde naar zijn eigen rekeningen.

De weduwe van Cotten, Jennifer Robertson, liet weten dat het verzoek van de advocaten haar hart breekt. “Het overlijden van mijn echtgenoot zou geen voorwerp van twijfel mogen zijn”, klonk het.

LEES OOK. De man die 165 miljoen meenam in zijn graf. Of zette hij zijn dood in scène? (+)