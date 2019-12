Belg verloor dit jaar gemiddeld 364 euro door zijn geld op een spaarrekening te laten staan: “Het is een val”

We hebben dit jaar veel geld verloren door onze centen op een spaarrekening te laten staan. De gemiddelde Belg verloor -door de inflatie en zeer lage rentetarieven- maar liefst 364 euro. De inwoners van slechts twee andere Europese landen zagen meer geld verdampen op een jaar tijd.

Het Duitse financiële portaal Tagesgeld Vergleich berekende wat de invloed is van de inflatie (de stijging van de goederen- en dienstenprijzen) en rentetarieven in de Europese landen op het spaargeld van de burgers. De gemiddelde inflatie in België is met 1,50 procent hoog, terwijl de spaarrente dit jaar naar een historisch laag niveau daalde. Daardoor verlies je als het ware geld. Om precies te zijn 364 euro per Belg in 2019, zo blijkt uit het onderzoek. Voor de berekeningen ging Tagesgeld Vergleich uit van de gemiddelde hoeveelheid geld die op de spaarrekeningen staat. Voor ons land is dat 33.960 euro per Belg.

LEES OOK. BNP Paribas zet rente op al haar spaarrekeningen op wettelijk minimum: 6 manieren om je spaargeld te redden (+)

Alleen in Luxemburg (het enige Europese land waar de burgers meer geld op hun spaarrekening hebben staan) en Nederland zagen de inwoners meer euro’s als sneeuw voor de zon verdampen: onze noorderburen verloren gemiddeld 523 euro per persoon, voor de inwoners van het Groothertogdom was dat per hoofd zelfs maar liefst 1.249 euro.

Alle eurolanden getroffen

Uit het onderzoek blijkt dat alle landen in het eurogebied zijn getroffen, maar de verschillen zijn groot. Zo verloren de Grieken slechts 16 euro, de Portugezen 27 euro en de Italiaanse spaarders 34 euro. De gemiddelde hoeveelheid geld op de spaarrekeningen, net als de inflatie zijn in die landen echter ook beduidend lager.

Bruno Colmant, CEO van Bank Degroof Petercam, is niet verbaasd over de cijfers, zegt hij tegen Sudinfo. “De inflatie in ons land is hoog en het is niet zo dat de Belgen risico nemen met 33.000 euro op hun spaarrekening. Ze houden liever hun geld op een rekening die niets opbrengt in geval. Dat is een val.”