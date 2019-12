Opgepast: gerecht waarschuwt voor valse postbodes die oude dames beroven

Dit is een echte pakjesbezorger, voor alle duidelijkheid. In Brussel gaat een valse bende rond met “pakjes.” Foto: DBA

Brussel - In het Brusselse berooft een valse postbode systematisch oudere dames die een appartement bewonen. “Hij sloeg al veertien keer toe”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. Ook een dame zit systematisch mee in het complot.

14 dossiers zijn er intussen geopend voor de nieuwe techniek van diefstal met bedrog. Allicht ligt het werkelijke aantal nog hoger. “Tussen maart 2019 en december 2019 sloeg de bende minstens veertien maal toe”, zegt Goeman. “Vooral in de omgeving van Ukkel, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.”

Volgens het Brussels gerecht slaan ze altijd op dezelfde wijze toe: een man belt aan bij een oudere dame en stelt zich voor als de postbode die een pakketje komt afleveren. “Het slachtoffer gaat naar beneden en laat de deur van het appartement open of half open staan.” Volgens het gerecht is er nog een tweede verdachte in het spel: “De mededader van de valse postbode, die al verstopt zit in het gemeenschappelijk deel van het flatgebouw, besteelt vervolgens het slachtoffer in haar appartement.”

“Wees extra waakzaam, dames”

Niet veel later kruist het slachtoffer de dame in de gang die haar meedeelt dat de “postbode” het pakketje in zijn wagen is gaan halen. “Het eindigt telkens wanneer het slachtoffer haar geduld verliest, opnieuw naar boven trekt en daar vaststelt dat ze is bestolen.”

Hoeveel buit de twee intussen konden maken, is niet bekend. Omdat de inbrakenplaag maar blijft duren, is intussen een magistraat aangesteld die alle lopende dossiers centraliseert, in de hoop de daders te identificeren en arresteren. “We vragen iedereen om extra waakzaam te zijn.”