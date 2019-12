Conner Rousseau zet de zaken op scherp in eerste speech als SP.A-voorzitter: “Dit willen we niet meer. Nooit meer”

“Politici zijn vandaag liever bezig met ballekes in tomatensaus voor een Vlaamse canon in plaats van ervoor te zorgen dat elk kind op school ’s middags die ballekes op zijn bord krijgt.” In zijn maidenspeech als SP.A-voorzitter haalde Conner Rousseau (27) uit naar de spelletjes die tegenwoordig gespeeld worden in de politiek. “Stop ermee en doe je job!”