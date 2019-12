Vrouw (50) moet uit voertuig worden bevrijd na fout gelopen inhaalmanoeuvre

Tielt - In de Wingensesteenweg in Tielt kwam het zaterdagmorgen omstreeks 10.00 uur tot een aanrijding tussen een personenwagen en een vrachtwagen na een fout gelopen inhaalmanoeuvre.

Een dame van rond de vijftig jaar wou de vrachtwagen inhalen, maar had niet gezien dat de chauffeur van de betonpomp zijn richtingaanwijzers had aangestoken om in te draaien naar het slachthuis. Ze probeerde nog uit te wijken in de zachte berm, maar kwam daarbij in aanraking met de vrachtwagen.

Door de klap raakte ze gekneld in haar voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Er waren geen uitwendige sporen van letsel, maar uit voorzorg werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis van Tielt.

Het zwaarbeschadigde voertuig moest getakeld worden. De vrachtwagen kon op eigen kracht weer verder. De brandweer was nog een tijdlang in de weer om de moddersporen van de baan te verwijderen. Daardoor ontstond een tijdlang oponthoud voor het verkeer in beide richtingen.