Anderlecht maakt selectie bekend voor topper tegen Standard: geen Vincent Kompany, wel Nacer Chadli

Anderlecht trekt zondag naar Standard en zal dat doen zonder boegbeeld Vincent Kompany. De Rode Duivel herstelt nog van een blessure en zou niet meereizen naar Luik. Al valt dat nog enigszins af te wachten, want ook tegen KV Oostende zat Kompany aanvankelijk niet in de selectie - om vervolgens wel in de basis te starten. Nacer Chadli is alvast wel terug van de partij na zijn kuitproblemen.