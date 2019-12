Thorgan Hazard en Sebastiaan Bornauw scoren in Bundesliga, Bayern München haalt stevig uit

Bayern München heeft na een 0 op 6 de criticasters lik op stuk gegeven. De Duitse landskampioen kwam in eigen huis op achterstand tegen Werder Bremen, maar nadien werd het maar liefst 6-1. Ook Borussia Dortmund en FC Köln wonnen hun wedstrijden, Thorgan Hazard en Sebastiaan Bornauw pikten allebei hun goaltje mee.

Bayern München kwam halverwege de eerste helft op achterstand na een treffer van Rashica, maar op slag van rust sloeg de partij helemaal om. Coutinho scoorde eerst de gelijkmaker en gaf nadien een assist aan Lewandowski, die er in de vierde minuut van de extra tijd 2-1 van maakte. Bayern stoomde na de pauze gewoon door: Coutinho scoorde nog twee keer en vervolledigde daarmee zijn hattrick, terwijl ook Lewandowski en Thomas Müller nog eens de weg naar doel vonden. Eindstand: 6-1.

Door de zege van Bayern moest ook Borussia Dortmund winnen om boven de landskampioen te blijven in de stand. Dat dedensimpel door met 0-4 te winnen bij Mainz. Marco Reus opende na een dik halfuur de score, in het laatste kwart van de match duwde Dortmund door. Dat leidde nog tot goals van Sancho, Thorgan Hazard en Schulz. Voor Hazard was het zijn derde doelpunt in drie wedstrijden.

Bayer Leverkusen ging op bezoek bij rode lantaarn FC Köln, dat een zege goed kon gebruiken. Leverkusen vond echter geen weg langs de ploeg van Sebastiaan Bornauw en gooide bovendien de eigen glazen in door twee rode kaarten. Dragovic werd na een uur als eerste van het veld gestuurd nadat hij een tweede geel karton pakte. Cordoba opende tien minuten later de score voor de thuisploeg. Leon Bailey pakte kort nadien een directe rode kaart nadat hij een slag uitdeelde aan Ehizibue. Sebastiaan Bornauw legde in de slotfase de eindstand (2-0) vast: zijn tweede doelpunt in Duitse loondienst.